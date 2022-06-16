Крепко обняла за шею: Дмитрий Шепелев поделился снимком с падчерицей-блондинкой на руках

У известного телеведущего и шоумена Дмитрия Шепелева и его избранницы Екатерины Тулуповой на двоих трое детей.

У каждого из них есть по ребенку от предыдущих отношений. Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от ныне покойной певицы Жанны Фриске, а у Екатерины Тулуповой подрастает дочка Лада, девочка — ровесница Платона.

Плюс у пары есть совместный ребенок — годовалый сын Тихон.

Дмитрий Шепелев принимает активное участие в воспитании наследников. И, судя по видео, которым он поделился в микроблоге, он сумел расположить к себе дочь своей избранницы.

Шепелев показал трогательный кадр. Он держит на руках девятилетнюю Ладу. Та прижалась к отчиму и обняла его за шею.