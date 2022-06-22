«Крепкий парень, молодой…»: Ирина Ортман до последнего не хотела верить в смерть Пьера Нарцисса

Утро 22 июня началось с шокирующего известия — паблики сообщили о смерти музыканта Пьера Нарцисса в больнице.

Позже его дочь Каролина-Кристель подтвердила в соцсетях этот факт, а также продюсер Арам Арчер ответил Teleprogramma.pro, что это действительно правда.

«Честно скажу, до последнего не хотела верить, думала, что это фейк какой-то. Но сейчас все подтвердилось. Конечно, шок. Мы действительно общались, часто пересекались. Крепкий парень, молодой… Всей душой соболезную семье Пьера», — сказала о смерти Пьера Нарцисса Ирина Ортман сайту Teleprogramma.pro.

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