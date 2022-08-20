«Крепкий орешек»: Нелли Ермолаева показала сочные ягодицы в одних стрингах

Нелли Ермолаева подразнила поклонников в соцсети провокационным снимком. Бывшая участница «Дома-2» позировала в постели, надев лиф и черные стринги.

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Брюнетка соблазнительно повернулась к камере спиной, во всей красе показав пышные бедра.

Пользователи Сети пришли в восторг от пикантного кадра.

«Просто с ума свела»; «Крепкий орешек»; «Отпадная фигура»; «Ох, какой изгиб. Кошечка»; «Невероятно соблазнительная»; «Черная пантера»; «Девушка-гитара. Очень женственные формы»; «Хороша», — написали они.