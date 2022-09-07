«Крайне обидно»: Молочников рассказал, как женился и быстро развелся с Варнавой

В новом интервью 30-летний режиссер Александр Молочников рассказал, почему расстался с актрисой Екатериной Варнавой.
«По какой-то совокупности причин, которую, правда, трудно описать. Не было какой-то конкретной причины, чтобы бац – и расстались. Ну просто… Не знаю, что-то зашло в тупик, наверное», - прокомментировал молодой постановщик.
Молочников признался Юрию Дудю*, что они с Варнавой даже тайно поженились – в начале марта 2022 года, - но брак был недолгим. Звездная пара планировала уехать в Америку вдвоем и заняться пополнением в семье, но не реализовала этот сценарий. Александр отметил, что ему «крайне обидно» и «очень грустно» от такого быстрого развода. Он даже назвал себя нецензурным словом за то, что упустил такую шикарную женщину.
«Я, безусловно, делал какие-то ошибки, за которые мне стыдно, но мне кажется, что мы разошлись обоюдно, - добавил режиссер. - Она очень много мне дала, крутых качеств каких-то... Ну, в общем, получше меня сделала».
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Молочников поделился, что сейчас они с Варнавой в «хороших, дружеских отношениях», и она - «золотой, чудесный человек». Напомним, отношения пары длились два года - с 2020-го по 2022-й.
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