«Крайне обидно»: Молочников рассказал, как женился и быстро развелся с Варнавой

В новом интервью 30-летний режиссер Александр Молочников рассказал, почему расстался с актрисой Екатериной Варнавой.

«По какой-то совокупности причин, которую, правда, трудно описать. Не было какой-то конкретной причины, чтобы бац – и расстались. Ну просто… Не знаю, что-то зашло в тупик, наверное», - прокомментировал молодой постановщик.

Молочников признался Юрию Дудю*, что они с Варнавой даже тайно поженились – в начале марта 2022 года, - но брак был недолгим. Звездная пара планировала уехать в Америку вдвоем и заняться пополнением в семье, но не реализовала этот сценарий. Александр отметил, что ему «крайне обидно» и «очень грустно» от такого быстрого развода. Он даже назвал себя нецензурным словом за то, что упустил такую шикарную женщину.