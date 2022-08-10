«Крайне неправильно»: Пригожин заступился за Лорак

С началом февральских событий многие украинские звезды начали негативно высказываться в адрес России. Естественно, концерты большинства из них на территории страны отменили, а въезд им и вовсе запретили.

В числе тех, кто никак не комментировал ситуацию была Ани Лорак – народная артистка Украины. Ее действия поддержал продюсер Иосиф Пригожин.