«Крайне неправильно»: Пригожин заступился за Лорак

Продюсер назвал ситуацию «охотой на ведьм».
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

С началом февральских событий многие украинские звезды начали негативно высказываться в адрес России. Естественно, концерты большинства из них на территории страны отменили, а въезд им и вовсе запретили.

В числе тех, кто никак не комментировал ситуацию была Ани Лорак – народная артистка Украины. Ее действия поддержал продюсер Иосиф Пригожин.

«Я не видел ни одного агрессивного заявления в сторону России со стороны Ани Лорак. Сейчас началось самое поганое явление — охота на ведьм. Если Ани хочет выступать в России, то запрещать ее выступления в крайней степени неправильно», — сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.

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Напомним, ранее латвийский композитор Раймонд Паулс призвал оставить в покое Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

Ани Лорак. Фото: соцсети

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