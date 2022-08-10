«Крайне неправильно»: Пригожин заступился за Лорак

С началом февральских событий многие украинские звезды начали негативно высказываться в адрес России. Естественно, концерты большинства из них на территории страны отменили, а въезд им и вовсе запретили.
В числе тех, кто никак не комментировал ситуацию была Ани Лорак – народная артистка Украины. Ее действия поддержал продюсер Иосиф Пригожин.
«Я не видел ни одного агрессивного заявления в сторону России со стороны Ани Лорак. Сейчас началось самое поганое явление — охота на ведьм. Если Ани хочет выступать в России, то запрещать ее выступления в крайней степени неправильно», — сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.
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Напомним, ранее латвийский композитор Раймонд Паулс призвал оставить в покое Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
Ани Лорак. Фото: соцсети