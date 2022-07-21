Краймбрери откровенно о личной жизни: «Есть человек, но подкатить ко мне ему не удалось»

Украинская певица Мари Краймбрери практически никогда не рассказывает о своей личной жизни. В интервью Ляйсан Утяшевой артистка призналась, что «подкатить» к ней невозможно, она очень избирательна к мужчинам.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».