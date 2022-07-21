Краймбрери откровенно о личной жизни: «Есть человек, но подкатить ко мне ему не удалось»

Украинская певица Мари Краймбрери практически никогда не рассказывает о своей личной жизни. В интервью Ляйсан Утяшевой артистка призналась, что «подкатить» к ней невозможно, она очень избирательна к мужчинам.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Есть один человек, который стал мне другом, недавно мне очень сильно помог. И он до сих пор удивляется: я такой весь успешный, богатый, классный мужик, но стал тебе просто другом», — говорит Мари.
Скорее всего, Краймбрери имеет ввиду Давида Манукяна — бывшего парня Ольги Бузовой, с которым из часто видят вместе. Поговаривают даже, что молодые люди собираются сыграть свадьбу. Но ни один, ни второй ситуацию не комментируют.