Кравченко одной фразой раскрыла истинную сущность Кошмал из «Сватов», заговорив о подлости

В Сети то и дело всплывают все новые и новые факты о ссоре Анны Кошмал со звездами телехита «Сваты». Некоторыми фактами в своем микроблоге поделился Стас Садальский, который давно дружит с Татьяной Кравченко. Оказывается, актер следит за тем, что пишут об этой истории в прессе.
Садальский привел слова Татьяны Эдуардовны, которая одной фразой дала емкую характеристику юной звезде «Сватов», заговорив о подлости.
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Ранее в СМИ писали о том, что Анна Кошмал перестала общаться с Татьяной Кравченко и Федором Добронравовым, хотя не так давно делилась совместными снимками с именитыми артистами, уверяя, что она безгранично уважает коллег по «Сватам». А сейчас Анна и знать не хочет Ивана и Валюху Будько - своих экранных дедушку и бабушку.
Татьяна Кравченко обиделась на Анну Кошмал. Фото: соцсети
В кулуарах Стас Садальский успел переговорить с Татьяной Кравченко об Анне Кошмал, узнав, что артистка думает о своей юной коллеге. Похоже, Татьяна Эдуардовна обиделась на экранную внучку.
«Спрашиваю после спектакля «Гвоздь сезона» Танюху, за что она тебя так? «Ждать благодарности от этой артистки – глупо, а быть ей неблагодарной – подло. Когда она (Анна Кошмал, - Прим. ред.) заболела, вся съемочная группа переживала за нее Федя ночью повез в скорую!» - припомнил слова актрисы Стас Садальский, вмешавшись в ссору Кравченко с Анной Кошмал.
«Какая же она подлая», - одной фразой раскрыла истинную сущность юной звезды «Сватов» Татьяна.