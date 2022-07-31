Кравченко одной фразой раскрыла истинную сущность Кошмал из «Сватов», заговорив о подлости

В эту историю вмешался и близкий друг народной артистки России Стас Садальский. В своем микроблоге актер поделился откровениями Татьяны Кравченко, сыгравшей в народном телехите «Сваты» Валюху Будько.

Анна Кошмал и Татьяна Кравченко. Фото: соцсети

В Сети то и дело всплывают все новые и новые факты о ссоре Анны Кошмал со звездами телехита «Сваты». Некоторыми фактами в своем микроблоге поделился Стас Садальский, который давно дружит с Татьяной Кравченко. Оказывается, актер следит за тем, что пишут об этой истории в прессе.

Садальский привел слова Татьяны Эдуардовны, которая одной фразой дала емкую характеристику юной звезде «Сватов», заговорив о подлости.

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Ранее в СМИ писали о том, что Анна Кошмал перестала общаться с Татьяной Кравченко и Федором Добронравовым, хотя не так давно делилась совместными снимками с именитыми артистами, уверяя, что она безгранично уважает коллег по «Сватам». А сейчас Анна и знать не хочет Ивана и Валюху Будько - своих экранных дедушку и бабушку.

Татьяна Кравченко обиделась на Анну Кошмал. Фото: соцсети

В кулуарах Стас Садальский успел переговорить с Татьяной Кравченко об Анне Кошмал, узнав, что артистка думает о своей юной коллеге. Похоже, Татьяна Эдуардовна обиделась на экранную внучку.

«Спрашиваю после спектакля «Гвоздь сезона» Танюху, за что она тебя так? «Ждать благодарности от этой артистки – глупо, а быть ей неблагодарной – подло. Когда она (Анна Кошмал, - Прим. ред.) заболела, вся съемочная группа переживала за нее Федя ночью повез в скорую!» - припомнил слова актрисы Стас Садальский, вмешавшись в ссору Кравченко с Анной Кошмал.

«Какая же она подлая», - одной фразой раскрыла истинную сущность юной звезды «Сватов» Татьяна.

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