Кравченко одной фразой раскрыла истинную сущность Кошмал из «Сватов», заговорив о подлости

В Сети то и дело всплывают все новые и новые факты о ссоре Анны Кошмал со звездами телехита «Сваты». Некоторыми фактами в своем микроблоге поделился Стас Садальский, который давно дружит с Татьяной Кравченко. Оказывается, актер следит за тем, что пишут об этой истории в прессе.

Садальский привел слова Татьяны Эдуардовны, которая одной фразой дала емкую характеристику юной звезде «Сватов», заговорив о подлости.

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Ранее в СМИ писали о том, что Анна Кошмал перестала общаться с Татьяной Кравченко и Федором Добронравовым, хотя не так давно делилась совместными снимками с именитыми артистами, уверяя, что она безгранично уважает коллег по «Сватам». А сейчас Анна и знать не хочет Ивана и Валюху Будько - своих экранных дедушку и бабушку.