Красовский возмутился, что Молочников получает деньги в государственных театрах

Журналист Антон Красовский в «Телеграме» возмутился, что режиссер Александр Молочников получает деньги в государственных театрах.
«Замечу, этот (нецензурное слово) получает государственные деньги в государственных театрах. В городе Москве. Сергей Семенович, Анастасия Владимировна. А нормально это? Да?»
Ранее Александр Молочников рассказывал, что писал сообщение Антону Красовскому, когда увидел, как тот сжигает загранпаспорта. Причем режиссер предлагал журналисту заняться «оральной любовью».
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Напомним, что Александр Молочников уехал в Америку. Он не раз негативно высказывался за последние месяцы о родной стране.