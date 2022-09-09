Красовский возмутился, что Молочников получает деньги в государственных театрах

Ранее Александр Молочников рассказывал, что писал сообщение Антону Красовскому, когда увидел, как тот сжигает загранпаспорта. Причем режиссер предлагал журналисту заняться «оральной любовью».

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Напомним, что Александр Молочников уехал в Америку. Он не раз негативно высказывался за последние месяцы о родной стране.