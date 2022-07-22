Красовский обвинил Шукшину в гибели сотен тысяч человек в пандемию

Журналист Антон Красовский в «Телеграм» обвинил актрису Марию Шукшину в гибели огромного количества людей от коронавируса.
Публицист для начала набросился на депутата Нину Останину, которая выступила против представителей нетрадиционной ориентации.
«Она теперь требует уголовку для геев. Вместе с Марией Шукшиной, из-за которой умерли сотни тысяч человек в ковид. То есть убийцы против геев. Потрясающе», - заметил Антон Красовский.
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Напомним, что Мария Шукшина на протяжении двух лет пандемии выступала резко против вакцинации населения от коронавируса.