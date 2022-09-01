Красотка с румянцем: Лиза Галкина в модной юбке плиссе кокетливо позировала среди одноклассников для мамы

Алла Пугачева давно стала легендарной артисткой. Ее песни не перестают быть популярными. При этом певица уже редко выступает на публике.

Она вышла на пенсию и теперь проводит время с семьей. Примадонна счастлива в браке с Максимом Галкиным. У них подрастают двойняшки Лиза и Гарри. В скором времени малышам исполнится по девять лет.