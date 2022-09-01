Красотка с румянцем: Лиза Галкина в модной юбке плиссе кокетливо позировала среди одноклассников для мамы

Алла Пугачева давно стала легендарной артисткой. Ее песни не перестают быть популярными. При этом певица уже редко выступает на публике.
Она вышла на пенсию и теперь проводит время с семьей. Примадонна счастлива в браке с Максимом Галкиным. У них подрастают двойняшки Лиза и Гарри. В скором времени малышам исполнится по девять лет.
В этом году Пугачева многих удивила, когда уехала с семьей из страны. Она провела время в Израиле, а также в Юрмале. Примечательно, что лишь в конце лета певица вернулась в столицу. Она успела повидаться с друзьями и устроить шопинг. В это время Галкин добрался до Австралии, где у него состоится концерт. Поэтому 1 сентября Алла Борисовна впервые без мужа отвела детей в школу.
К элитной школе артистка приехала на автомобиле с водителем. Она проводила двойняшек на школьную линейку. Для мужа певица сделала трогательные кадры. Лиза в форме с модной юбкой плиссе и босоножках кокетливо стояла среди одноклассников, скрестив ножки. На ее щеках был румянец. Волосы девочка собрала в хвост.
Гарри тоже красовался в форме с галстуком и пиджаком. Он был воодушевлен. Примечательно, что Пугачева засняла и друзей своих детей, которых знает по именам.
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Сама Алла Борисовна была в любимой кепи и кожаной косухе. Она была возмущена словами Владимира Соловьева, который заявил, что певица вернулась в Россию, так как у нее закончились деньги. Она назвала его хамом. Но дети в этот день умилили звезду. К слову, 1 сентября также отвели наследников в школу Ксения Бородина, Кети Топурия, Сергей Лазарев, Зара, Дмитрий Маликов и другие известные персоны.