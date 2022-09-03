Красотка на набережной: Юлия Ефимова распахнула рубашку и засветила крошечное белье без пуш-ап

Пловчиха Юлия Ефимова регулярно поддерживает связь с поклонниками в соцсетях. На этот раз красотка поделилась новым селфи с прогулки, на котором блеснула красивым декольте.

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Прогуливаясь по набережной, Ефимова распахнула рубашку и засветила крошечное белье – топ без пуш-ап зеленого цвета. Загорелые формы взбудоражили поклонников, и они поспешили усыпать красавицу комплиментами.

Напомним, Ефимова сегодня живет в США, но выступать на турнирах отказалась. Она объяснила, что решила взять паузу в карьере до конца года.