Красотка-любовница Тимати засветила сочный бюст в прозрачной кофте: горячее видео

Валентина Иванова примерила смелый образ.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Девятнадцатилетняя возлюбленная Тимати Валентина Иванова любит яркие наряда. Так, для очередной съемки модель примерила темные брюки и блестящую прозрачную кофту, соблазнительно демонстрирующую ее пышную грудь.

Девушка покрутилась у зеркала, плавно двигая бедрами.

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Напомним, Тимати и Валентина встречаются более полугода. Рэпер дал понять, что у него серьезные отношения, познакомив молодую избранницу с мамой Симоной и друзьями. Также артист несколько раз свозил модель в роскошные путешествия. 

Несмотря на это, по Сети продолжают ходить слухи, будто роман является фиктивным. Поговаривают, что таким образом Тимати пиарит Иванову.

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