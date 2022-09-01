Красотка-любовница Тимати засветила сочный бюст в прозрачной кофте: горячее видео

Напомним, Тимати и Валентина встречаются более полугода. Рэпер дал понять, что у него серьезные отношения, познакомив молодую избранницу с мамой Симоной и друзьями. Также артист несколько раз свозил модель в роскошные путешествия.

Несмотря на это, по Сети продолжают ходить слухи, будто роман является фиктивным. Поговаривают, что таким образом Тимати пиарит Иванову.