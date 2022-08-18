Красотка-любовница Тимати засветила лишнее в тонкой майке без лифчика: видео

Напомним, Тимати встречается с Валентиной около шести месяцев. За полгода рэпер успел несколько раз свозить возлюбленную на отдых и познакомить с семьей.

Несмотря на это, в Сети ходят слухи о том, что роман является фиктивным. По мнению некоторых пользователей, таким образом артист пытается «раскрутить» модель.