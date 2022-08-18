Красотка-любовница Тимати засветила лишнее в тонкой майке без лифчика: видео

Валентина Иванова блеснула фигурой.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Новая пассия Тимати Валентина Иванова любит подчеркивать свою стройную фигуру откровенными нарядами. Впрочем, в повседневной одежде 19-летняя модель выглядит не менее соблазнительно.

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Девушка в очередной раз доказала это, опубликовав короткое видео. В ролике она позировала в джинсовых мини-шортах, сером бомбере и белоснежной майке. Красотка не стала надевать бюстгальтер, во всей красе показав пышную грудь.

Напомним, Тимати встречается с Валентиной около шести месяцев. За полгода рэпер успел несколько раз свозить возлюбленную на отдых и познакомить с семьей.

Несмотря на это, в Сети ходят слухи о том, что роман является фиктивным. По мнению некоторых пользователей, таким образом артист пытается «раскрутить» модель.

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