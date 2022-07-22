Красотка любовница Тимати сверкнула эталонными бедрами в одних стрингах

Новая избранница Тимати Валентина Иванова является весьма востребованной моделью. Из-за профессии и яркой внешности девушку даже прозвали «копией Ирины Шейк».
Особенно часто красотка демонстрирует нижнее белье. Например, для одного проекта она примерила небесно-голубой укороченный свитер и белоснежные стринги, дополнив образ аккуратно уложенным каре и черно-белыми кедами.
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Пользователи восхитились фигурой Валентины.
«Такая женственная»; «Очень соблазнительная»; «Вот это тело! Что говорить, Тимати всегда выбирает самых красивых девушек»; «Естественная и подтянутая. Реально идеальная фигура», — написали они.
Напомним, Тимати и Валентина не комментируют свои отношения. При этом пара официально подтвердила роман, опубликовав несколько совместных фото и появившись вдвоем на светском мероприятии.