Красотка любовница Тимати сверкнула эталонными бедрами в одних стрингах

Пользователи восхитились фигурой Валентины.

«Такая женственная»; «Очень соблазнительная»; «Вот это тело! Что говорить, Тимати всегда выбирает самых красивых девушек»; «Естественная и подтянутая. Реально идеальная фигура», — написали они.

Напомним, Тимати и Валентина не комментируют свои отношения. При этом пара официально подтвердила роман, опубликовав несколько совместных фото и появившись вдвоем на светском мероприятии.