Красотка-любовница Тимати поманила упругим бюстом в крошечном топе

Валентина Иванова примерила дерзкий образ.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

В последнее время новая избранница Тимати Валентина Иванова активно участвует в фотосессиях. Чаще всего для съемок девушка позирует в откровенных нарядах. 

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Так, для очередного проекта модель примерила крошечный черный топ-бандо, едва вместивший ее пышный бюст, и миниатюрную юбку в тон.

Валентина уложила волосы мягкими волнами, сделала макияж с акцентом на глаза и дополнила образ массивными золотистыми серьгами-кольцами.

Когда все было готово к съемке, девушка записала короткое видео для поклонников и опубликовала его в соцсети.

Фолловеры активно отреагировали на ролик.

«Какая классная! Тигрица», «Ох, этот взгляд. Может убить наповал», «Очень красивая. Тимати повезло», «Фигура просто бомба», «Загар, тело, все идеально», — написали они.

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