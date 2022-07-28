Красотка-любовница Тимати поманила упругим бюстом в крошечном топе

В последнее время новая избранница Тимати Валентина Иванова активно участвует в фотосессиях. Чаще всего для съемок девушка позирует в откровенных нарядах.

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Так, для очередного проекта модель примерила крошечный черный топ-бандо, едва вместивший ее пышный бюст, и миниатюрную юбку в тон.

Валентина уложила волосы мягкими волнами, сделала макияж с акцентом на глаза и дополнила образ массивными золотистыми серьгами-кольцами.

Когда все было готово к съемке, девушка записала короткое видео для поклонников и опубликовала его в соцсети.