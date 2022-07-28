Красотка-любовница Тимати поманила упругим бюстом в крошечном топе

В последнее время новая избранница Тимати Валентина Иванова активно участвует в фотосессиях. Чаще всего для съемок девушка позирует в откровенных нарядах.
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Так, для очередного проекта модель примерила крошечный черный топ-бандо, едва вместивший ее пышный бюст, и миниатюрную юбку в тон.
Валентина уложила волосы мягкими волнами, сделала макияж с акцентом на глаза и дополнила образ массивными золотистыми серьгами-кольцами.
Когда все было готово к съемке, девушка записала короткое видео для поклонников и опубликовала его в соцсети.
Фолловеры активно отреагировали на ролик.
«Какая классная! Тигрица», «Ох, этот взгляд. Может убить наповал», «Очень красивая. Тимати повезло», «Фигура просто бомба», «Загар, тело, все идеально», — написали они.