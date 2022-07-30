Красотка-любовница Тимати похвасталась подкачанными ягодицами в фитнес-клубе

Новая возлюбленная Тимати Валентина Иванова часами потеет в фитнес-клубе, чтобы поддерживать фигуру в идеальной форме. Модель призвала поклонников последовать ее примеру, опубликовав в соцсети короткое видео.

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В ролике Валентина позировала у зеркала в серых лосинах, обтягивающих ее длинные стройные ноги и подкачанные ягодицы.

«Выплюнь шоколадку и бегом в зал», — обратилась девушка к публике.