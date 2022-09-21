Красотка-любовница Тимати показала свои прелести в молочном лифе и трусиках: видео

Напомним, Тимати встречается с Ивановой более полугода. Рэпер дал понять, что у него серьезные отношения, познакомив возлюбленную с семьей и друзьями.

При этом по Сети ходят слухи, что роман знаменитостей является не более чем пиаром. Поговаривают, что таким образом музыкант-бизнесмен пытается «раскрутить» модель.