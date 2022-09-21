Красотка-любовница Тимати показала свои прелести в молочном лифе и трусиках: видео

Валентина Иванова покрасовалась в нижнем белье.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Девятнадцатилетнюю возлюбленную Тимати Валентину Иванову часто приглашают для съемок в фотосессиях. Обычно модели достается реклама нижнего белья или купальников.

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Для очередного проекта девушка примерила лаконичный молочный комплект, идеально сидящий на ее стройной фигуре. Она покрасовалась в нем на видео в соцсети.

Напомним, Тимати встречается с Ивановой более полугода. Рэпер дал понять, что у него серьезные отношения, познакомив возлюбленную с семьей и друзьями.

При этом по Сети ходят слухи, что роман знаменитостей является не более чем пиаром. Поговаривают, что таким образом музыкант-бизнесмен пытается «раскрутить» модель.

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