Красотка-любовница Тимати показала свои прелести в молочном лифе и трусиках: видео

Девятнадцатилетнюю возлюбленную Тимати Валентину Иванову часто приглашают для съемок в фотосессиях. Обычно модели достается реклама нижнего белья или купальников.
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Для очередного проекта девушка примерила лаконичный молочный комплект, идеально сидящий на ее стройной фигуре. Она покрасовалась в нем на видео в соцсети.
Напомним, Тимати встречается с Ивановой более полугода. Рэпер дал понять, что у него серьезные отношения, познакомив возлюбленную с семьей и друзьями.
При этом по Сети ходят слухи, что роман знаменитостей является не более чем пиаром. Поговаривают, что таким образом музыкант-бизнесмен пытается «раскрутить» модель.