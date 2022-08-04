Красотка-любовница Тимати чуть не засветила лишнее в «голом» платье без белья: видео

Поклонники принялись активно комментировать дерзкий ролик и образ 19-летней красотки.

«Невероятная. Понятно, почему Тимати голову потерял»; «Какая же классная. Очень соблазнительно и совсем не пошло»; «Красивая девушка. Прирожденная модель»; «Грациозная кошечка», — написали они.

Напомним, Иванова и Тимати встречаются несколько месяцев. Рэпер пока не прокомментировал свои новые отношения, однако дал понять, что они переросли в серьезные, познакомив девушку с семьей и друзьями.