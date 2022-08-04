Красотка-любовница Тимати чуть не засветила лишнее в «голом» платье без белья: видео

Новая избранница Тимати Валентина иванова показала бэкстейдж с очередной фотосессии.
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В ролике модель позировала, надев весьма провокационное черное платье, едва прикрывающее тело. Нижнее белье откровенный наряд не предусматривал.
Валентина покрасовалась перед камерой, обнажая то спину, то длинные ноги.
Поклонники принялись активно комментировать дерзкий ролик и образ 19-летней красотки.
«Невероятная. Понятно, почему Тимати голову потерял»; «Какая же классная. Очень соблазнительно и совсем не пошло»; «Красивая девушка. Прирожденная модель»; «Грациозная кошечка», — написали они.
Напомним, Иванова и Тимати встречаются несколько месяцев. Рэпер пока не прокомментировал свои новые отношения, однако дал понять, что они переросли в серьезные, познакомив девушку с семьей и друзьями.