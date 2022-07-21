Красотка любовница Тимати блеснула точеными формами в «бесстыдном» белье

Новая избранница Тимати Валентина Иванова гордится своей стройной фигурой и ничуть не стесняется демонстрировать ее публике. Так, на новом видео, опубликованном в соцсети, модель позировала в одном нижнем белье.

Девушка примерила полупрозрачный белоснежный комплект из кружева, дополнив его поясом и чулками. Она эффектно прошлась перед камерой, игриво помахав рукой.

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