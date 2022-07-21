Красотка любовница Тимати блеснула точеными формами в «бесстыдном» белье

Новая избранница Тимати Валентина Иванова гордится своей стройной фигурой и ничуть не стесняется демонстрировать ее публике. Так, на новом видео, опубликованном в соцсети, модель позировала в одном нижнем белье.
Девушка примерила полупрозрачный белоснежный комплект из кружева, дополнив его поясом и чулками. Она эффектно прошлась перед камерой, игриво помахав рукой.
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Пользователи засыпали Валентину комплиментами.
«Эта красотка смотрится особенно офигенно в бесстыдном белье»; «Фигура просто на зависть»; «Такое тело грех прятать, надо хвастаться»; «Порадовала мужчин»»; «Богиня», — написали они.
Напомним, Тимати встречается с Валентиной несколько месяцев. Рэпер уже успел пару раз свозить модель в отпуск и появился с ней на публике, дав понять, что у него серьезные отношения.