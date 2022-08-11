Красотка любовница Тимати блеснула округлостями в лифе с секретом

Новая пассия Тимати Валентина Иванова продолжает эпатировать публику провокационным контентом. На этот раз 19-летняя модель выложила на своей странице в соцсети горячее видео.

В ролике красотка позировала у зеркала, надев кожаную юбку и прозрачный лиф, выгодно подчеркивающий ее пышную грудь.

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