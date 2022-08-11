Красотка любовница Тимати блеснула округлостями в лифе с секретом

Новая пассия Тимати Валентина Иванова продолжает эпатировать публику провокационным контентом. На этот раз 19-летняя модель выложила на своей странице в соцсети горячее видео.
В ролике красотка позировала у зеркала, надев кожаную юбку и прозрачный лиф, выгодно подчеркивающий ее пышную грудь.
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Фолловеры пришли в восторг от пикантных кадров.
«Вот это дыньки», «Очень горячая», «Эх, какой же Тиман везунчик. Такая красотка по дому расхаживает каждый день», «Пантера», «Грудь просто бомба. Главное, что своя», «Таким бюстом грех не похвастаться», — высказались они.
Напомним, Тимати встречается с Ивановой несколько месяцев. Поговаривают, что рэпер просто пиарит модель, однако сами знаменитости сплетни не комментируют.