Красотка – без сомнений! 58-летняя Лолита в мерцающем боди в облипку сразила изящными формами публику

Во время очередного выступления Лолита предстала в боди изумрудного цвета с эффектом мерцания. Облегающий наряд подчеркнул ее изящные изгибы фигуры. Певица исполнила один из своих главных хитов «Пошлю его на небо». Она носит короткую стрижку, которая позволяет открыть шею. Публика пришла в восторг от ее выступления.

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