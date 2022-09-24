Красотка – без сомнений! 58-летняя Лолита в мерцающем боди в облипку сразила изящными формами публику

Лолита Милявская давно прославилась, как женщина без комплексов. Певица много лет выступает на сцене. Она завоевала любовь миллионов поклонников, так как старается во всем быть искренней. Артистка не так давно пережила очередной развод. После этого она постройнела, стала крутить новые романы и пополнила гардероб стильными образами.
Не так давно Лолита смогла провести время с дочкой и родными дома в Болгарии. Однако артиста вернулась в Москву. Она дает концерты и порой делится кадрами с вечеринок. Певица даже в 58 лет продолжает вести активный образ жизни.
Во время очередного выступления Лолита предстала в боди изумрудного цвета с эффектом мерцания. Облегающий наряд подчеркнул ее изящные изгибы фигуры. Певица исполнила один из своих главных хитов «Пошлю его на небо». Она носит короткую стрижку, которая позволяет открыть шею. Публика пришла в восторг от ее выступления.
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Многие осыпали звезду комплиментами. Милявская произвела фурор. «Просто огонь женщина», «Красотка без сомнений», «Зажигательно то как», «Наряд бомбический», «Когда в 58 выглядишь лучшем, чем в 18-летие барышни», «Лолита всем пример, как надо над собой работать», — стали писать пользователи Сети.