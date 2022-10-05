«Красота, воздух, покой»: Максим Галкин* в одиночестве предстал в Испании в номере с видом на море

Максим Галкин* в марте этого года уехал в Израиль с семьей, а потом стал гастролировать по миру. Жена юмориста Алла Пугачева летом приехала в Москву с детьми, но уже спустя месяц снова уехала.
Примечательно, что Алла Борисовна никак не пояснила свой отъезд. Она прервала учебу двойняшек. По некоторым данным, певица решила окончательно переехать в Израиль. А вот Галкин* недавно выступил в Чешской Республике. Теперь артист прилетел в Испанию, где у него также расписаны концерты на весь месяц.
В соцсети юморист поделился кадрами, на которых позировал на балконе своего номера с видом на бассейн, море и пальмы.
«Лунная дорожка! Я в замечательной Марбелье уже, в Испании! Красота, воздух, покой — прелесть! Всем большой привет», — сказал он.
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Поклонники удивились тому, что он даже на один день не приехал в Израиль к жене и детям. Многие были уверены, что Лиза и Гарри соскучились по папе. Однако Максим* продолжает гастроли. По всей видимости, в ближайшее время он не повидается с родней.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.