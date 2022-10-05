«Красота, воздух, покой»: Максим Галкин* в одиночестве предстал в Испании в номере с видом на море

В соцсети юморист поделился кадрами, на которых позировал на балконе своего номера с видом на бассейн, море и пальмы.

«Лунная дорожка! Я в замечательной Марбелье уже, в Испании! Красота, воздух, покой — прелесть! Всем большой привет», — сказал он.

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