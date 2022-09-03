Красота требует жертв: Рудова исключила из рациона абсолютно все продукты, кроме персиков

В погоне за идеальными формами Наталья Рудова решилась на серьезный эксперимент. Звезда сериала «Татьянин день» исключила из рациона абсолютно все продукты, оставив в нем один-единственный фрукт.

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«Сегодня и завтра — два самых адовых дня на диете. Можно есть какой-либо один вид фруктов в любом количестве и в любое время <…> Выбрала персики», — сообщила Рудова подписчикам своего блога.

Артистка отметила, что отказ от привычных продуктов это всегда непросто, тем более если учесть, что ей предстоит съедать определенное количество калорий ежедневно.

Фолловеры поддержали звезду. В комментариях многие отметили, что Наталья успешно пройдет этот этап и будет гордиться результатом.

Ранее Рудова в остромодных брюках и топе подразнила рельефными формами.