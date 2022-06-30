Красноречивее слов: тайно вышедшая замуж дочка Тутберидзе засветила обручальное кольцо

Единственная дочка легендарного тренера олимпийских чемпионок Этери Тутберидзе, 19-летняя Диана Дэвис, как сообщают в прессе, вышла замуж. Правда, свадьба была тайной. Избранником девушки оказался ее напарник по танцам на льду, 23-летний Глеб Смолкин, который является сыном актера Бориса Смолкина, звезды «Моей прекрасной няни».

Никто даже не догадывался, что они пара не только на арене, но и в жизни. Хотя достаточно заглянуть в соцсети к Смолкину, чтобы заподозрить роман между ним и Дианой. Потому что молодые люди не расставались, кажется, ни на минуту.

Фото в лифте, кадр на отдыхе, жаркие объятия на льду — в аккаунте у Смолкина только снимки с Дианой. А на последнем так и вовсе они засветили обручальные кольца на безымянных пальцах. То есть пара и не скрывала своего служебного романа, переросшего в настоящую любовь.