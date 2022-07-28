«Красная Шапочка», ты лучше о своих пирожках думай»: Жигалова защитила Бузову перед Поплавской

Как отметила видеоблогер, у актрисы и певицы не сошлись вкусы.
Яна Поплавская

Яна Поплавская. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Алена Жигалова в своей программе «Алена, блин. Говорит» защитила певицу Ольгу Бузову после оскорблений актрисы Яны Поплавской.

«Слова Бузовой не понравились «Красной шапочке» Яне Поплавской. А что за предпочтения у этой Красной Шапочки? Понятно, что вкусы с Бузовой не сошлись, но зачем про говно-то говорить».

Как отметила Жигалова, в столице раньше был стриптиз-клуб. Он назывался «Красная Шапочка». Интересно, Поплавская была в этом клубе. «Красная Шапочка» - ты о своих лучше пирожках думай, а не об Ольги Бузовой», - заявила Алена Жигалова.

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Напомним, что Ольга Бузова на одном из московских мероприятий заявила, что любит большой пенис. Яна Поплавская назвала исполнительницу говном и призвала принять меры в ее отношении.

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