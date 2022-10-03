«Красная шапочка» с Климовой и Серебряковым возглавила отечественный кинопрокат за уикенд

Российский фильм «Красная Шапочка», рассказывающий историю девочки, которая спасает свой город от волков и пытается раскрыть тайну исчезновения своего отца, стал лидером кинопроката в России и странах СНГ.

По данным сайта kinobusiness.com, «Красной Шапочке» за субботу и воскресенье удалось собрать в прокате 31,4 млн рублей. Второе место по кассовым сборам занял фильм «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера (21,8 млн), третье— «Эра выживания» Кристины Бозит и Бруно Сампера (17,5 млн). В первую пятерку также вошли «Джиперс криперс: Возрожденный» (10,5 млн) и «Далекие близкие» (10,1 млн).

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