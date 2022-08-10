«Красиво «подкатил» к молодой жене»: Арзамасова облокотилась на капот авто с одобрения Авербуха

Илья Авербух не устает повторять, что ему очень повезло с женой. Несмотря на то что Лиза Арзамасова младше 48-летнего хореографа почти вдвое, пара сумела построить гармоничные отношения. Этот поздний брак пошел постановщику ледовых шоу только на пользу. Елизавета подарила мужу сынишку Льва. И Авербух не скрывает, что теперь мечтает и о лапочке-дочке.

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Летние каникулы Лиза Арзамасова провела с сыном Левушкой и мужем в Сочи. Передвигались по городу и за его пределами супруги на авто. Даже на трассе хореограф находил повод, чтобы полюбоваться красавицей-женой. Так, Илья Изяславич показал фото, на котором Елизавета эффектно присела, облокотившись на капот. Сам Авербух выглядел счастливым и довольным, наслаждаясь уединенной поездкой со своей второй половинкой.