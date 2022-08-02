«Красивая женщина»: Шахназаров рассказал, какой певице на 50 лет запрещен въезд в Россию

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что украинской певице Светлане Лободе на 50 лет запрещен въезд в Россию.
«Очень красивая женщина. Нос видели у нее? Мне очень нравятся такие носы. Она еще и поет? Ей на 50 лет запретили въезд. Она дала интервью грузинскому журналисту. А как она к нам приедет? Ей на 50 лет въезд закрыли».
При этом Шахназаров заметил, что не исключает появление указа «За особый вклад в российскую культуру». «Какие там у нее песни у нее: «Твои глаза такие чистые, как небо», — заявил Михаил Шахназаров.
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Ранее Светлана Лобода заявила, что не появится больше никогда в России. Она не видит смысла жить в столице.