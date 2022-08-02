«Красивая женщина»: Шахназаров рассказал, какой певице на 50 лет запрещен въезд в Россию

При этом Шахназаров заметил, что не исключает появление указа «За особый вклад в российскую культуру». «Какие там у нее песни у нее: «Твои глаза такие чистые, как небо», — заявил Михаил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее Светлана Лобода заявила, что не появится больше никогда в России. Она не видит смысла жить в столице.