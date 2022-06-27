Красивая сервировка, ухоженный сад: невестка Орбакайте устроила обед на бывшей даче Пугачевой

А теперь Алена вернулась к работе в Москве. Она принимает участие в фотосессиях. Но на этот раз жена Никиты уехала за город. Она проводит время на бывшей даче Пугачевой у Истры. Модель сначала устроила дома романтик, засняв в особняке пирожные в форме слова love и бутылку шампанского.

Невестка Орбакайте устроила обед на террасе у особняка с видом на зеленый сад. Она приготовила окрошку и красиво сервировала стол.