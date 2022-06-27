Красивая сервировка, ухоженный сад: невестка Орбакайте устроила обед на бывшей даче Пугачевой

Алена Краснова давно стала частью звездной семьи. Она состоит в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым.
Влюбленные на свадьбу получили от Аллы Пугачевой роскошный подарок — квартиру в Москве. Также пара любит путешествовать. Они недавно провели время в США. Там супруги отдохнули в Майами и повеселились в Нью-Йорке.
А теперь Алена вернулась к работе в Москве. Она принимает участие в фотосессиях. Но на этот раз жена Никиты уехала за город. Она проводит время на бывшей даче Пугачевой у Истры. Модель сначала устроила дома романтик, засняв в особняке пирожные в форме слова love и бутылку шампанского.
Невестка Орбакайте устроила обед на террасе у особняка с видом на зеленый сад. Она приготовила окрошку и красиво сервировала стол.
Поклонники восхитились уютным домом и красивой лужайкой. Многие отметили, что у Алены хороший вкус.
«Какая красота», «Ох, словно кадры из кино», «До чего красиво», «Выглядит роскошно», «Такой обед, как в лучших домах», «Кайфую от таких видов», «Это шикарно, прям слов нет», «Аппетит сразу появляется», — прокомментировали пост подписчики.
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