Красивая пара: Юлия Проскурякова в рубашке цвета лазури предстала рядом с мужем Игорем Николаевым на редком фото

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — активно ведет свои микроблоги в социальных сетях. Но, как правило, в них она рассказывает о себе и своей творческой карьере.
А вот совместные снимки с именитым мужем появляются довольно редко. На этот раз Юлия Проскурякова поделилась кадрами, которые сделала во время встречи с друзьями.
На днях Юлия Проскурякова отметила свое сорокалетие. Так что можно предположить, что вечеринка со знакомыми была посвящена именно этому событию.
В кадре Юлия Проскурякова предстала, слегка подавшейся к мужу. Жена Игоря Николаева облачена в рубашку цвета лазури, которая красиво оттеняет ее голубые глаза.
«Встреча с друзьями — это всегда приятно и душевно!» — подписала кадр Юлия Проскурякова.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: соцсети
«Какая красивая пара», «Юля, какая вы красотка!», «Юля, вы такая, как девочка внешне, нежная и красивая», «Такие очаровательные», — отреагировали на снимок звездных супругов их поклонники.