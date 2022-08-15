Красивая пара: Юлия Проскурякова в рубашке цвета лазури предстала рядом с мужем Игорем Николаевым на редком фото

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — активно ведет свои микроблоги в социальных сетях. Но, как правило, в них она рассказывает о себе и своей творческой карьере.

А вот совместные снимки с именитым мужем появляются довольно редко. На этот раз Юлия Проскурякова поделилась кадрами, которые сделала во время встречи с друзьями.

На днях Юлия Проскурякова отметила свое сорокалетие. Так что можно предположить, что вечеринка со знакомыми была посвящена именно этому событию.