Красивая пара: Юлия Проскурякова в рубашке цвета лазури предстала рядом с мужем Игорем Николаевым на редком фото

Супруга Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, на днях отметила свое сорокалетие.
Юлия Проскурякова

Юлия Проскурякова. Фото: соцсети

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — активно ведет свои микроблоги в социальных сетях. Но, как правило, в них она рассказывает о себе и своей творческой карьере.

А вот совместные снимки с именитым мужем появляются довольно редко. На этот раз Юлия Проскурякова поделилась кадрами, которые сделала во время встречи с друзьями.

На днях Юлия Проскурякова отметила свое сорокалетие. Так что можно предположить, что вечеринка со знакомыми была посвящена именно этому событию.

В кадре Юлия Проскурякова предстала, слегка подавшейся к мужу. Жена Игоря Николаева облачена в рубашку цвета лазури, которая красиво оттеняет ее голубые глаза.

«Встреча с друзьями — это всегда приятно и душевно!» — подписала кадр Юлия Проскурякова.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: соцсети

«Какая красивая пара», «Юля, какая вы красотка!», «Юля, вы такая, как девочка внешне, нежная и красивая», «Такие очаровательные», — отреагировали на снимок звездных супругов их поклонники.

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