«Красивая картинка в соцсетях оборачивается адом»: Муцениеце отреагировала на свадьбу Прилучного вслед за Карпович

25 августа Павел Прилучный сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Как пишет КП, пара при этом официально оформила свои отношения еще в мае, после этого закидав социальные сети многочисленными фоточками со своих романтических путешествий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

После известий о свадьбе экс-пассия Павла Прилучного Мирослава Карпович призналась, что испытывает глубокую боль, и исчезла на несколько дней из соцсетей.

Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного, тоже не стала молчать, высказав свою точку зрения в завуалированной форме. Она заметила, что предпочитает жить настоящей жизнью.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», — написала Агата Муцениеце в соцсетях.