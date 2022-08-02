«Красивая и с загадкой»: Старшенбаум в купальнике изобразила из себя сфинкса на камне

Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая звездой после съемок в фильмах «Лед», «Т-34», проводит отпуск на экзотическом курорте. Она не раскрывает своего местонахождения, хотя ежедневно публикует самый разный контент. На этот раз красавица позировала на огромном валуне, изобразив из себя древнеегипетское существо.

«Сфинксиха», - подписала фото актриса.

Фото в купальнике пришлось по душе многим подписчикам. Они поспешили усыпать актрису комплиментами: «Красавица», «Красивая и с загадкой», «Боже», «Огонь!».