«Красивая и миловидная»: Брежнева и Меладзе были на грани развода

Недавно стало известно, что Константин Меладзе стал больше времени проводить со своей первой женой Яной Сумм. Ее и детей продюсер перевез в свой итальянский дом.
С Яной Константин развелся в 2013 году ради брака с Верой Брежневой. Эффектная блондинка крутила роман с продюсером «ВИА Гры» долгое время.
Как выяснилось, на грани развода пара была и раньше. Еще в 2013-м соперницей Веры стала Эрика Герцег, которая вошла в новый состав группы.
Эрика Герцег. Фото: Global Look Press
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«Костик сразу расплывался в улыбке, как только Эрика появлялась на сцене. Ну что здесь говорить – Эрика очень красивая и миловидная девушка», - отметила Любовь Терлецкая в своем шоу на YouTube.