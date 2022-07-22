«Красивая и миловидная»: Брежнева и Меладзе были на грани развода

Недавно стало известно, что Константин Меладзе стал больше времени проводить со своей первой женой Яной Сумм. Ее и детей продюсер перевез в свой итальянский дом.

С Яной Константин развелся в 2013 году ради брака с Верой Брежневой. Эффектная блондинка крутила роман с продюсером «ВИА Гры» долгое время.