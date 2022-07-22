«Красивая и миловидная»: Брежнева и Меладзе были на грани развода

Звезды могли разойтись еще несколько лет назад.
Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Недавно стало известно, что Константин Меладзе стал больше времени проводить со своей первой женой Яной Сумм. Ее и детей продюсер перевез в свой итальянский дом.

С Яной Константин развелся в 2013 году ради брака с Верой Брежневой. Эффектная блондинка крутила роман с продюсером «ВИА Гры» долгое время.

Как выяснилось, на грани развода пара была и раньше. Еще в 2013-м соперницей Веры стала Эрика Герцег, которая вошла в новый состав группы.

Эрика Герцег. Фото: Global Look Press

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«Костик сразу расплывался в улыбке, как только Эрика появлялась на сцене. Ну что здесь говорить – Эрика очень красивая и миловидная девушка», - отметила Любовь Терлецкая в своем шоу на YouTube.

 

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