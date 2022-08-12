«Красивая девушка»: Брухунова рассказала, как на самом деле оценивает себя

Никто даже не сомневался, что у жены Евгения Петросяна отличная самооценка.
Татьяна Брухунова.

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова - дама явно уверенная в себе во всех смыслах. Ведь из простой провинциальной девчонки она смогла превратиться в светскую львицу, имя которой не сходит с первых строчек таблоидов уже не один год.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В личном блоге она в очередной раз подтвердила это, опубликовав короткий, но очень емкий пост.

«Смешная девушка - лучше, чем красивая девушка. Но я и то, и другое», - написала Татьяна.

Отметим, что в настоящий момент Татьяна Брухунова отдыхает со своим мужем Евгением Петросяном и сыном Ваганом в Турции. Звезды довольны приемом в этой гостеприимной стране, проводя много времени на пляже у моря.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  