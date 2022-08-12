«Красивая девушка»: Брухунова рассказала, как на самом деле оценивает себя

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова - дама явно уверенная в себе во всех смыслах. Ведь из простой провинциальной девчонки она смогла превратиться в светскую львицу, имя которой не сходит с первых строчек таблоидов уже не один год.

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В личном блоге она в очередной раз подтвердила это, опубликовав короткий, но очень емкий пост.

«Смешная девушка - лучше, чем красивая девушка. Но я и то, и другое», - написала Татьяна.