«Красивая»: Бузова вышла на променад с модной прической «розетка» и в платье с актуальным принтом

Ольга Бузова слывет в свете большой модницей. При этом артистка утверждает, что абсолютно все образы составляет сама, не обращаясь к стилистам.

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Поэтому, наблюдая за жизнью Ольги Бузовой, можно смело понимать, что сейчас в тренде.

В личном блоге певица выставила фото со своего променада, подписав его: «Красивая я». На снимке Бузова облачена в платье с модным зебровым принтом и куртку-рубашку бирюзового оттенка. Голову знаменитости венчает актуальная прическа «розетка».