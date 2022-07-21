Красавица-жена Стаса Михайлова раскрыла секрет счастливого брака

Стас Михайлов встретил свою будущую жену Инну Канчельскис в 2006 году. На тот момент красавица-блондинка воспитывала двоих детей от первого брака — сына Андрея и дочь Еву.

В 2009-м Инна родила музыканту дочь Иванну, а спустя еще три года — Марию. Влюбленные узаконили свои отношения в 2011-м.

Своим фанатам Инна Михайлова рассказала, в чем секрет счастливого брака.