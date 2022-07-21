Красавица-жена Стаса Михайлова раскрыла секрет счастливого брака

Стас Михайлов встретил свою будущую жену Инну Канчельскис в 2006 году. На тот момент красавица-блондинка воспитывала двоих детей от первого брака — сына Андрея и дочь Еву.
В 2009-м Инна родила музыканту дочь Иванну, а спустя еще три года — Марию. Влюбленные узаконили свои отношения в 2011-м.
Своим фанатам Инна Михайлова рассказала, в чем секрет счастливого брака.
«Любите друг друга. А верность – залог счастливых отношений», - написала Инна в своей соцсети.
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Напомним, недавно жена певца Стаса Михайлова Инна отметила свое 49-летие. Фанаты до сих пор не верят, что белокурой стройной блондинке может быть столько лет.