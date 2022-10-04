Красавица — в маму: как выглядит старшая дочка Алены Ашмариной из «Дома-2», которой исполнилось девять лет

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Напомним, Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей, которых родила от разных отношений. Две из ее наследниц — близнецы.