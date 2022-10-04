Красавица — в маму: как выглядит старшая дочка Алены Ашмариной из «Дома-2», которой исполнилось девять лет

Экс-участница реалити-шоу Алена Ашмарина устроила сюрприз в день рождения Патрисии.
Алена Ашмарина с дочками Патрисией и Алисой

Алена Ашмарина с дочками Патрисией и Алисой. Фото: соцсети

Старшей дочери бывшей участницы «Дома-2», а ныне бизнесвумен Алены Ашмариной — Патрисии — 4 октября исполнилось девять лет.

Звездная мама рассказала, что праздновать день рождения они будут в выходные, а пока устроила для дочери сюрприз, пригласив друзей Патрисии домой после школы. Девочка плакала от радости и счастья.

 

 

«Я смотрю на мою глубокую душевную тонкую доченьку, она очень чуткая, сочувственная, любящая, творческая личность! Я безмерно горжусь ею и ее упорству в школе, в спорте!» — рассказала о дочери Алена Ашмарина.

В микроблоге она поделилась снимками подросшей Патрисии, глядя на которые подписчики в один голос заявили, что девочка унаследовала красоту своей мамы Алены Ашмариной.

Старшая дочь Алены Ашмариной Патрисия. Фото: соцсети

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей, которых родила от разных отношений. Две из ее наследниц — близнецы.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  