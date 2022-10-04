Красавица — в маму: как выглядит старшая дочка Алены Ашмариной из «Дома-2», которой исполнилось девять лет

Старшей дочери бывшей участницы «Дома-2», а ныне бизнесвумен Алены Ашмариной — Патрисии — 4 октября исполнилось девять лет.
Звездная мама рассказала, что праздновать день рождения они будут в выходные, а пока устроила для дочери сюрприз, пригласив друзей Патрисии домой после школы. Девочка плакала от радости и счастья.
«Я смотрю на мою глубокую душевную тонкую доченьку, она очень чуткая, сочувственная, любящая, творческая личность! Я безмерно горжусь ею и ее упорству в школе, в спорте!» — рассказала о дочери Алена Ашмарина.
В микроблоге она поделилась снимками подросшей Патрисии, глядя на которые подписчики в один голос заявили, что девочка унаследовала красоту своей мамы Алены Ашмариной.
Старшая дочь Алены Ашмариной Патрисия. Фото: соцсети
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Напомним, Алена Ашмарина одна воспитывает четверых дочерей, которых родила от разных отношений. Две из ее наследниц — близнецы.