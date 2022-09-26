Красавица с характером: Ирина Шейк в костюме с галстуком появилась на модном показе в Милане

Ирина Шейк уже давно живет в США. Модель в свои 36 лет продолжает строить карьеру. Она регулярно участвует в модных показах и фотосессиях. При этом российская красавица растит дочку Лею, которую родила от актера Брэдли Купера. Примечательно, что звезда Голливуда присматривает за наследницей, когда модель уезжает в командировки.
Недавно Ирина участвовала в Неделе моды в Нью-Йорке. А теперь она приехала в Милан, где уже вышла на подиум в рамках показа новой коллекции Versace. Модель также не пропускает светские рауты и вечеринки, которые устраивают бренды. В этом сезоне она предпочитает носить наряды черного цвета.
А накануне Шейк стала VIP-гостем шоу Giorgio Armani. Для нее это событие особенное, так как она осуществила свою мечту и стала лицом бренда. На мероприятии модель появилась в черном мужском костюме с галстуком. Уроженка Еманжелинска Челябинской области дополнила лук классическими лоферами. Ей также сделали натуральный макияж в бронзовых тонах.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
На этот раз Ирина сделала ставку на лаконичный лук и выглядела так, словно приехала с Уолл-Стрит. Также модель решила сделать акцент на главной особенности бренда — идеальный пошив с учетом особенностей фигуры. Поклонники осыпали комплиментами звезду. Многие отметили, что она выглядела сногсшибательно.