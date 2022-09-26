Красавица с характером: Ирина Шейк в костюме с галстуком появилась на модном показе в Милане

А накануне Шейк стала VIP-гостем шоу Giorgio Armani. Для нее это событие особенное, так как она осуществила свою мечту и стала лицом бренда. На мероприятии модель появилась в черном мужском костюме с галстуком. Уроженка Еманжелинска Челябинской области дополнила лук классическими лоферами. Ей также сделали натуральный макияж в бронзовых тонах.

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