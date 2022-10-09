Красавица-блондинка с большими карими глазами: как выглядит женщина, которая хозяйничает в доме Стаса Садальского

Показать домработницу Стас Садальский решил в связи с тем, что сам постоянно сравнивает две программы на разных каналах - «Сегодня вечером» и «Привет, Андрей!» с ведущими Николаем Цискаридзе и Андреем Малаховым.

Сам Стас Садальский уверяет, что эти передачи не смотрит, он поручил сделать это своей домработнице и поделился ее мнением по поводу увиденного.