«Красавчик, рослый, блондин»: как сейчас выглядит подросший сын Саши Черно из «Дома-2»

Маленький Стефан восхитил экс-участницу реалити-шоу Алену Рапунцель.
Иосиф Оганесян и Саша Черно

Иосиф Оганесян и Саша Черно. Фото: соцсети

Сыну бывших участников «Дома-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна Стефану тридцатого июля исполнится уже два года.

Светловолосый малыш очень похож на свою маму в детстве. Маленький Стефан умиляет всех, кто его знает и тех, кто видит его впервые.

На днях бывшие участники Дома-2» погуляли на вечеринке по случаю дня рождения Саши Черно, а затем отправились в гости к Леше Кудряшову. В загородном доме они отдыхали вместе со своими детьми. 

В числе гостей была и Алена Рапунцель с сыновьями, трехлетним Богданом и трехмесячным Святославом.

В микроблоге она показала не своих детей, а сына Черно и Оганесяна Стефана, умиляясь тому, какой он хорошенький.

«Красавчик, а красавчик такой! Ты такой красивый — блондин! — умилялась за кадром Алена Рапунцель. — Такой он росленький, крупный, больше, чем Бодя».

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