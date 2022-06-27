«Красавчик, рослый, блондин»: как сейчас выглядит подросший сын Саши Черно из «Дома-2»

Сыну бывших участников «Дома-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна Стефану тридцатого июля исполнится уже два года.

Светловолосый малыш очень похож на свою маму в детстве. Маленький Стефан умиляет всех, кто его знает и тех, кто видит его впервые.

На днях бывшие участники Дома-2» погуляли на вечеринке по случаю дня рождения Саши Черно, а затем отправились в гости к Леше Кудряшову. В загородном доме они отдыхали вместе со своими детьми.

В числе гостей была и Алена Рапунцель с сыновьями, трехлетним Богданом и трехмесячным Святославом.

В микроблоге она показала не своих детей, а сына Черно и Оганесяна Стефана, умиляясь тому, какой он хорошенький.