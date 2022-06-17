Красавчик-папа и красавчик-сын: Бурак Озчивит поделился милым фото с наследником Караном

Турецкий актер, звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит вполне может претендовать на звание «отца-молодца», которое поклонники дают только самым лучшим папам.

За артистом прочно закрепился имидж прекрасного семьянина и внимательного заботливого папочки.

Вместе с женой, актрисой Фахрийе Эвджен, Бурак Озчивит воспитывает сына Карана. Малышу уже три года.

Бурак Озчивит посвящает наследнику все свое свободное время. Актер часто показывает сына поклонникам.

На этот раз он предстал с Караном, вероятно, через некоторое время после пробуждения. Звездный отец и его наследник лежат на расправленной постели в спальне. И мальчик, и его папа облачены во все белое, запрокинув головы на белой простыне.

Поклонники, как обычно, с восторгом отреагировали на фото красавчика-папы и его красавчика-сына.