«Крапивина везде ходила с Лободой, обивая пороги»: Жигалова — о певице и продюсере

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин. Говорит» высказалась о певице Светлане Лободе и ее продюсере Нателле Крапивине.
«Она помнит и считает себя номером один в России. У меня сразу вопрос. В каком списке? Тех, кого не желают видеть — ни поклонники, ни любители богатых корпоративов. Задумайся об этом».
Также Жигалову задело заявление Лободы о продюсере Нателле Крапивиной.
«Ну и поразило меня в интервью, что Крапивина якобы не была ее продюсером. А какие чувства испытала Крапивина. Я помню, как Крапивина везде ходила с Лободой, когда они начинали карьеру в России.
Сколько они обили порогов. Нателла бросала все силы на раскрутку Светланы. Меня навело на мысль: а не разошлись ли позиции Светы и Нателлы. Может, даже политические», — заметила Жигалова.
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Напомним, что Светлана Лобода объявила себя номером один в России до отъезда из страны. При этом она больше в нашей стране появляться не планирует.