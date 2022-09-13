«Крапивина везде ходила с Лободой, обивая пороги»: Жигалова — о певице и продюсере

Также Жигалову задело заявление Лободы о продюсере Нателле Крапивиной.

«Ну и поразило меня в интервью, что Крапивина якобы не была ее продюсером. А какие чувства испытала Крапивина. Я помню, как Крапивина везде ходила с Лободой, когда они начинали карьеру в России.

Сколько они обили порогов. Нателла бросала все силы на раскрутку Светланы. Меня навело на мысль: а не разошлись ли позиции Светы и Нателлы. Может, даже политические», — заметила Жигалова.