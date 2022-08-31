Козловский побоку? Акиньшина вышла в свет с бывшим мужем

Накануне в Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Контейнер», который покажет онлайн-кинотеатр START с 8 сентября. В главных ролях снялись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Маруся Фомина. На красной дорожке Акиньшина появилась в компании бывшего мужа, кинопродюсера Арчила Геловани.
Поклонники сразу зашептались. По их предположению, Акиньшина рассталась с Данилой Козловским, которого еще в январе приходила поддержать на премьере сериала «Карамора».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, Геловани Акиньшина родила двоих детей – сына Костю и дочь Эмму, которых теперь воспитывает мама кинопродюсера. Наследники живут в Грузии, на родине Арчила.
Оксана Акиньшина и Данила Козловский. Фото: Global Look Press