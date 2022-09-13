«Кожа висит как у шарпея! Нос картошкой»: сморщенная Дарья Мороз поразила старушечьим лицом в гриме

Дарья Мороз восхитила поклонников неожиданным перевоплощением. С помощью одного только грима актриса театра и кино состарилась лет на 70, представ в образе древней старухи. Экс-жена театрального режиссера Константина Богомолова поделилась в личном микроблоге селфи, которое она сделала в гримерной. Поклонники едва узнали актрису, настолько она поразила их воображение. Зато можно предположить, как Дарья Мороз будет выглядеть в глубокой старости.

«Чет я подустала!» - пошутила актриса, показав себя с глубокими морщинами.

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