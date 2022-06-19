Кожа лоснится от загара: Каролина Севастьянова в модном мини-комплекте блеснула красотой фигуры

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова несколько недель отдыхает в Монако, куда улетела сразу по окончании проекта «Звезды в Африке», из которого ее выгнали за шаг до финала. Красотка не расстроилась, а поспешила навстречу солнцу Монако и уже хорошо загорела.

Красотой своего загара, от которого уже лоснится кожа, Севастьянова похвасталась у себя в микроблоге. Каролина нарядилась в трендовый летний комплект, состоящий из топа-бра и юбки с актуальным принтом «горошек». Подобный комплект уже успела выгулять другая звезда - Ольга Бузова, улетевшая в Кейптаун.