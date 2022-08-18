«Кожа да кости»: Гагарина ужаснула «анорексичной» фигурой в вязаном бикини

Полина Гагарина наслаждается отдыхом в Турции. Накануне артистка дала концерт в Бодруме, а после выступления расслабилась в роскошном пятизвездочном отеле.

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Звезда рассказала об этом поклонникам в соцсети, опубликовав яркое фото. На снимке Полина позировала у бассейна в вязаном молочном бикини.