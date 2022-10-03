Ковер из лимузина Пугачевой продают за 850 тысяч рублей

На популярном сайте выставили объявление о продаже ковра из лимузина Аллы Пугачевой за баснословную сумму. Продавец потребовал за личную вещь уехавшей в Израиль артистки 850 тысяч рублей.

Ковер черный, на нем фигурирует надпись «Алла + Филипп». Приобрести вещь можно в дачном поселке Удельная в Московской области.

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«Есть документ, подтверждающий подлинность», — говорится в объявлении.

А где продавец взял этот ковер — не уточняется.