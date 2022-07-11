Ковальчук – о сложных отношениях с Семенович: «Пришла к нам с ощущением, что должна стать лидером»

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала, что с Анной Семенович у нее были непростые отношения в период работы в герлз-бэнде. Звезда рассказала, когда это произошло и почему.

«Самые сложные отношения у меня были с Аней Семенович. Мы сейчас вспоминаем это, конечно, со смехом, но первые месяцы у нас были непростые. Она очень амбициозная, спортивно настроенная, целеустремленная, с определенной жизненной позицией. Анечка пришла к нам в коллектив с ощущением, что она сейчас должна стать лидером», - рассказала певица в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Ковальчук проработала в группе шесть лет. Коллектив блондинка покинула в 2007 году, начав сольную карьеру. В настоящее время они с Семенович являются подругами.

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