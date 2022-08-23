Косые глаза, ноги враскорячку: Бузова опять опозорилась, устроив неадекватные танцы на публике (видео)

Всего пару дней назад Ольга Бузова адски опозорилась, назвав Уильяма Шекспира Уильманом. Народ еще не остыл от перенесенного в связи с этим хохота, а ведущая приготовила новый сюрприз.
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На сей раз звезда выставила в свои соцсети неадекватные танцы со странными скачками и приседаниями. При этом глаза у Ольги Бузовой косят и выглядят странно. Публика гадает: что бы это значило?
Некоторые фолловеры, к слову, уверены, что Бузова просто отличная пиарщица. Тут как в истории с ее «пропажей» в Сочи — все устроено просто для привлечения внимания, не более.
А как считаете вы, Ольга Бузова хитрая или блондинка?