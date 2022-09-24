Костюшкин не оценил жест Пугачевой: «Ей захотелось приставки к своим реалиям: певица, легенда, иноагент. Сейчас это модно»

Певец не разделяет желания Примадонны вступить в ряды иноагентов.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Стас Костюшкин прокомментировал громкую просьбу Аллы Пугачевой зачислить ее в ряды иноагентов. Певец предположил, что желание Примадонны — это дань моде и что ее слова — это просто мысли вслух, которые не характеризуют ее как профессионала. 

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«В данном случае — это женщина на кухне, которая говорит, то, что она думает», — оценил Костюшкин.

«Зачем вносить себя в список иноагентов я, конечно, не могу понять. Но, наверное, захотелось какой-то модной приставки еще к своим каким-то реалиям. Певица, легенда, иноагент. Чтобы было больше. Сейчас это модно», — поделился певец в беседе с «Пятым каналом».

Напомним, Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным* попросила признать ее иноагентом, так как она полностью разделяет мнение супруга по поводу ситуации в стране.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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